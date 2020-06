Figure du journalisme JV français, Julien Chièze et sa personnalité clivante font de lui un individu aussi bien adulé que détesté.Dans mon cas, je lui reproche de souvent parler de sujets qu'il ne maîtrise pas. Du coup, quand il évoque des sujets que je connais et que je constate ses erreurs, je me dis "mais quelle merde peut-il bien raconter sur les sujets dont je ne connais rien".Évidemment son contenu Putaclic ou opportuniste ne penchent pas en sa faveur non plus. Ses "sources" ou "insiders" (comme il les nomme) laissent vraiment à désirer. Et dire que les plus crédules croient en sa "passion" du jeu vidéo... Au moins on ne peut pas lui reprocher d'avoir compris les codes de YouTube. Sans parler de ses talents d'orateur, lui qui arrive à broder des sujets de plus de 10 minutes à partir de rien.Le ménestrel célesto-cosmique est souvent décrit comme le "cancer du journalisme jeux vidéo français" (si, si cherchez les mots-clés Julien Chièze Cancer, vous verrez). Vous avez peut-être aussi déjà noté sa petite guéguerre avec un autre Julien insupportable, Julien Tellouck. Même guéguerre avec Yukishiro quand il officiait chez Gamekult.Notez qu'il ne s'est jamais publiquement exprimé sur les raisons de son éviction de Gameblog (ainsi que Game One), lui qui a toujours "quelque chose à nous dire", ça laisse penser qu'il n'est pas tout blanc.Évoquons rapidement aussi Cagole Quintaine, la "spécialiste" Resident Evil qui ne comprend absolument rien à la saga...J'aimerais, avec votre participation, monter un dossier qui liste les casseroles qui lui collent au cul et son manque d'éthique ?Qu'avez-vous noter qui montre qu'il est vendu aux éditeurs ?Une compil d'intox ? (genre la PS5 qui sort en 2018...)Voici un article du Monde qui parle de l'indépendance des journalistes suite à la fameuse photo de Chièze et autres confrères avec un représentant de Sony : https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/03/17/psychodrame-dans-la-presse-videoludique_4595534_3236.html Article de L'Obs concernant la publicité dissimulée de Gameblog : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-915-darret-sur-images/20151030.RUE1144/gameblog-joue-a-cache-cache-avec-la-publicite.html La vidéo d'Arrêt sur Image sur les journalistes vendus aux éditeurs avec la participation de Chièze qui se donne un 5/5 niveau indépendance... http://www.dailymotion.com/video/xvi41b Preview de Days Gone où à 3 minutes il te sort que le jeu peut être amélioré d'ici la sortie alors que le jeu était gold et sortait un mois après, flagrant délit de foutage de gueule.Tommy François qui bosse chez Ubisoft, qui évoque une discussion avec Chièze sur le plateau de TeamG1 à 12:30