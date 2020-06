Salut les gars,



Petit poste rapide pour savoir si l'un d'entre vous aurais des piéces informatique à vendre ? Je vous explique.



Je fait BEAUCOUP (le mot est faible) de maquettes sur mes postes informatiques et du coup avec le peu de moyens que j'ai, je peux pas me permettre d'acheter du neuf donc je récupére pas mal pour les besoins de mes projets.



Je cherche surtout :



- Des processeurs de type i7 de génération 2000, 3000 ou 4000.

- Des barrettes DDR3 pour PC portable et de bureau

- Des bonnes offres en SSD ou disques dur (neuf obligatoire vu les données précieuses que je possède).

- Carte réseau Intel/Broadcom, compatible avec un routeur/parefeu PFSense.

- Des GPU low profil



Grosso modo j'essaie d'avoir un parc de machines avec des hyperviseurs comme KVM, Hyper-V et ESXI avec de la mémoire en abondance, des processeurs costaud et un système de stockage qui suive derriere pour pouvoir virtualisé tout ce qui est possible et imaginable.



Si vous avez ce genre de pièces, je serais interesé si le prix est raisonnable. Merci d'avance.



Dernier truc, est-ce raisonnable d'acheter de la mémoire vive sur Aliexpress ?