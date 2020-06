Jeux Vidéos

Il y a quelque temps de cela je concevais la carte que vous voyez ci-dessous, une carte avant tout fait par moment d'ennuie pendant le confinement.Cette carte après coup m'a fait réfléchir en faite sur un concept de jeu vidéo mélangeant plusieurs genre et combinant des technologies de pointe.Le jeu serait nomméça serait un jeu à mis chemin entre un RPG, un RTS et un des jeux de gestion de type Sims/Cities: skylines.L'idée du jeu son principe serait d'avoir comme dans un jeu de type Civilisation des possibilités de changer l'histoire d'un pays en faisant par exemple de Carthage une nation puissante et ayant vaincu Rome lors des guerres punique ou encore de voir les Aztèques vaincre contre les hommes de Cortés.Ce jeu aurait la possibilité de pouvoir contrôler un ou plusieurs personnages spécifique dans la civilisation choisis sur une Terre reconstituée à l'échelle 1.Ces personnages contrôlables auraient des missions spécifique à eu, là je jeu se mettrai en vue FPS ou à la troisième personne selon votre préférence et ces personnages auraient des arbres de compétences, pourraient contrôler des armes et autres véhicules. Ils auraient des options permettant de modifier leur apparence.Le jeu aurait un algorithme qui prendrai en compte nos choix et adapterais le scénario en fonction de nos choix et de la façon dont on joue. Bien sûr le jeu aura dans sa banque de donné l'histoire tel qu'on la connais aujourd'hui. Le jeu suivrais la trame de l'histoire jusqu'à ce que vous le joueur faite le premier changement dans l'histoire, dès lors l'algorithme prendrait alors le pas.Le jeu commencerais au début de l'âge de bronze.L'IA serait adaptative par exemple si vous êtes une quiche à ce jeu, le jeu vous laissera le temps de vous adapter à celui-ci.Enfin je définirais ce nouveau genre de jeu comme un jeu de rôle stratégique en temps réel à monde immersif interactif.Voilà donc en quelques mots l'étendu de mon concept de jeu qui est beau sur le papier car je sais que certaines des idées évoqués sont pas réalisable à l'heure actuel (technologie tout ça et Terre à l'échelle 1)Que pensez vous de mon concept et avez vous déjà eu des idées de jeu qui on pas dépassé l'état de concept ?