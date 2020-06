La Next-Gen arrive !

Bilan cinéma de la décennie 2010

Voici mon tout premier article d'une longue série. Je donnerai un avis sur les différents événements du mois passé dans l’univers du jeu vidéo, et ainsi partager mon point de vue. Il y aura une partie Cinéma en deuxième partie qui sera une thématique à chaque fois. C’est la première fois que j’écris un article aussi lourd. Cela serait sympa que vous me donniez quelques conseils pour les prochains articles (un article par mois).Aujourd’hui, on va donc parler de la conférence de Microsoft du mois dernier (le 7 Mai), du gameplay de The Last Of Us 2 ainsi que mes attentes pour la future conférence de la PS5 (prono de la line-up possible).Microsoft avait comme mission de nous montrer ce qu’avait dans le ventre, leur future console, la Xbox Series X. La conférence, en tant que soit, est très bonne. Elle est bien rythmée entre gameplay et quelques annonces assez sympathiques.Déjà en premier lieu, ils m’ont fait découvrir un jeu : Bright Memory Infinite. Je n’avais eu connaissance de ce jeu. Graphiquement, c’est magnifique. Il y a rien à dire. C’est une sorte de démo technique qui montre le potentiel de la console avec les différentes technologies qui vont être intégrés dessus comme le Ray Tracing. Impressionnant graphiquement, mais au niveau du gameplay. ça à l’air d’être assez dynamique. Je retiens le jeu (qui est déjà sorti en Early Access sur Steam).Après l’annonce du sympathique DiRT5, on a le droit à des images de Scorn. Étant un gros fan d’Alien de Ridley Scott. Le jeu m’intrigue beaucoup. L’esthétique fait très Alien. Et les images des hommes me font penser aux titans dans Shingeki No Kyojin. J’attends d’en savoir plus notamment au niveau du gameplay. En espérant, ne pas avoir un énième jeu horror pas intéressant.On a également eu une vidéo de Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2. J’attends ce jeu depuis tellement longtemps. Le premier étant un jeu qui aurait mérité un meilleur succès selon moi.Il y a également deux autres projets que je vais suivre : Call of the Sea et The Medium. Les deux projets m’intéressent. Le premier tant il me fait penser à Sea of Thieves (qui est l’un de mes jeux préférés de cette gen). The Medium a également un gros potentiel également. Mais j’ai peur au final d’un gameplay assez générique de 90% des jeux d’horreur actuellement (à quand le retour de Project Zero et Silent Hill ?).Microsoft a également profité pour montrer Scarlet Nexus. Qui me hype pas du tout. Pareil pour CHORUS. Par contre, Second Extinction m’a titillé de l’oeil. J’adore les dinosaures depuis toujours.Avant de montrer le jeu phare de la conférence, on a eu le droit à une petite pépite : The Ascent. L’esthétique m’intéresse beaucoup. Il y a juste la vue en 3D isométrique qui me rebute un peu.La conférence se termine sur une vidéo avec des cinématiques in game de Assassin’s Creed Valhalla. Bon … La période présentée me faut une hype incroyable. Mais moi ce qui m’intéressait c’était de voir le gameplay. Osef des cinématiques. Je sais … Non, on sait qu’Ubisoft est très fort pour nous immerger dans un univers historiquement très fort comme cela a été le cas pour l’Egypte antique ou bien la Grèce antique. Mais le problème des deux derniers jeux de la licence, c’était cette perte d’identité déjà présente dans Unity, Syndicate et Black Flag. Donc oui, Ubisoft a l'air d’avoir bien reconstituer l’univers Vikings. Le jeu va avoir une ambiance folle. Mais vas-t-on enfin avoir le retour des enjeux de la guerre du présent entre les assassins et les templiers ? Vas-t-on avoir le retour du parkour qui me manque trop ? Pareil pour les assassinats qui sont devenus trop générique … ?Microsoft a fait une bonne conférence qui montre le potentiel de sa console techniquement. Mais ce qu’on attends le plus, ce sont les promesses de gros jeux first-party. Malgré que je n'achèterai pas d’Xbox Series X. J’attends les exclus Microsoft sur PC. J’espère qu’en Juillet pendant la conférence, on aurait le droit à du gameplay ainsi que des nouvelles IP. C’est pour moi le plus important ! Allez Microsoft, je crois en vous ! Vous avez achetés des studios talentueux. Maintenant, faut prouver votre statut dans cette industrie. Rendez-vous en Juillet !La PS4 arrive bientôt à la fin. Et elle va dans quelques jours, accueillir l’un des jeux les plus attendus de cette année : La suite du grand succès, The Last Of Us. Sony il y a quelques jours, à présenter un gameplay exclusif de ce jeu pour hyper encore plus les joueurs.A la base, je suis pas fan du timing du gameplay. J’aurai préféré l’avoir un peu plus tôt. J’ai hésité pendant longtemps à regarder la conférence. Mais évidemment, j’ai craqué, et j’ai malgré tout regarder le gameplay. Une seule chose : Je ne regrette ma précommande.Le jeu est sacrément beau surtout pour de la PS4. Je serai pas étonné que le jeu soit au même niveau que les premiers jeux PS5. On voit la maîtrise technique de Naughty Dog. Ce n’est pas pour rien que le studio a la confiance totale de Sony. Moi bon, ce n’est pas les graphismes qui me font acheter un jeu. Mais tout le reste. The Last Of Us joue beaucoup sur son ambiance ainsi que son histoire. Et j’ai cette impression que NG a gardé cette optique tout en améliorant quelques points sur le gameplay du jeu par rapport au premier. On sent que c’est beaucoup plus dynamique. Il y a l’air d’avoir une sacrée différence entre le gameplay de Joël ainsi que celui de Ellie.Naughty Dog va faire comme sur Uncharted : Des zones plus ouvertes, et permettant d’avoir des approches différentes selon notre style de jeu. Et j’aime beaucoup cette perspective. Ellie va pouvoir aller dans des endroits grâce à certaines mécaniques (comme la nage). Et franchement, j’aime beaucoup. Le jeu va également avoir un meilleur bestiaire (selon la vidéo, il faudra voir in game).Si je devais finir, j’attends ce jeu depuis que j’ai fini le premier. Naughty Dog va-t-il réussir le coup de force qu’il avait réussi à faire en 2013 lors de la sortie du premier opus ? Rendez-vous, le 19 juin !(Je ne parlerai pas du report. On est là pour parler du contenu)La conférence approche à grands pas. J’attends énormément de Sony après avoir réussi dans cette génération à proposer beaucoup de bons jeux, et parfois même des masterclass. Elle est teasée comme la première conf de la PS5 en montrant les jeux de la line-up de la console.Je me suis fait pas mal de scénarios dans ma tête. On connaît un jeu, qui est Godfall. Le jeu ne m’intéresse pas plus que ça. Mais je risque de le prendre pour la démo technique et voir ce que vaut la PS5.Le reste n’est que spéculation. Je ne pense pas voir des God Of War 2 ou bien des Marvel's Spider-Man 2. Beaucoup trop tôt selon moi. Surtout que Insomniac Games pourrait bien développer un certain Ratchet & Clank 2. Et je pense que ça serait une bonne idée de lancer une console avec l’une des têtes les plus emblématiques de la console. Surtout que bon, je pense pas que Sly soit en projet actuellement et pareil pour Jak And Daxter. Il pourrait également avoir un certain Crash Bandicoot. Et franchement, ça serait cool. La Trilogie sorti en 2017 m’avait rehypé sur cette licence (qui est incroyable …).Horizon 2 sera possible également. Le jeu va sortir sur PC dans quelques temps. Cela pourrait faire de la bonne hype. Surtout que le 2 risque d’être comme le premier, une exclu temporaire pendant quelques temps.Il pourrait également avoir la fameuse annonce de la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5. Pour moi, ce n’est clairement pas l’annonce qui va me hyper. La rétro m’intéresse pas plus que ça. Mais si ça peut aider l’achat des gens, ça sera toujours un plus.On risque également d’avoir des jeux tiers dans le lot qui, serait des Worlds Premieres comme des projets de la Warner. (attention, la Warner aurait tout à gagner à annoncer au moins l’un de leurs jeux sur cette conférence. Elle risque d’être vus par énormément de monde. Et ça fait toujours de la pub pour leur conférence qui va avoir lieu dans quelques semaines) Il pourrait spéculer qu'un projet de From Software (Demon’s Souls remastered ? Bloodborne 2 ?) serait possible.Allons maintenant dans les annonces un peu plus fantasy. J’ai quelques projets en tête que j’aimerai vraiment que Sony fasse, mais irréalisable à cause du planning de certains devs. Comme le nouveau Silent Hill. Cela fait combien d’années, que je n’ai pas frissonner dans un jeu d’horreur … Silent Hill m’a toujours fait flipper. Sly Raccoon Remake … J'aimerai vraiment que cela arrive … Le jeu de mon enfance quoi … Mais bon, on sait tous que Sucker Punch est sur Ghosts of Tsushima. Au moins que les devs de Sly 4 prennent définitivement le relais sur la saga. Mais je ne veux pas de suite au 4. Un remake comme Ratchet & Clank serait vraiment cool.Bref, beaucoup (trop ?) d'attentes sur cette conférence. Est-ce que qu'on va être déçu ? Je ne sais pas, en tout cas, Sony peut vraiment donner un premier coup à Microsoft. Je suis plus un cinéphile en herbe plutôt qu'un expert ...Peut être l’une des meilleurs utilisations de la culture geek. Et tout ça sans jugement, sans être condescendant.Scorsese qui fait un bon film … Holalala que c’est étonnant ! Tout a été dit pour ce film. DiCaprio qui fait encore une fois une performance incroyable. Le retournement final est juste dingue. (Je ne connais pas le livre adapté)C’est dingue à quel point Fincher est capable de rendre un biopic sur le créateur de Facebook aussi haletant. C'est un film à voir et à revoir. Peut être le meilleur film du réalisateur.2 ans après avoir fait le meilleur film de super-héros, Nolan remet une couche en proposant un blockbuster avec un casting 5 étoiles. Le scénario justifie les partis pris dans le film surtout au niveau visuel. Et c’est dingue !La conclusion parfaite à cette trilogie (que j’aurai préféré ne pas avoir de suites quoi …) qui prend pas les enfants pour des débiles. C'est un film qui touche des générations entières. Qui a marqué pour sa fin, et ses thématiques intéressantes (le deuil, l’adolescence, etc…).Une année pas très inspirante pour moi. Il y a de bons films. Mais c’est loin de m’avoir marquer.J’aime bien cette version de Sherlock Holmes. C’est la meilleure période de Robert Downey Jr. Il porte le film à lui tout seul. L’ambiance est cool avec une fin vraiment sympathique.Les histoires en rapport avec le sport m’ont toujours plu. J’aime beaucoup qui mets en avant la stratégie à la performance des sportifs. Brad Pitt est excellent sur ce film, on pourrait même dire qu’il porte le film à lui tout seul.La conclusion d’une saga ! Après des gros oublis dans l’Ordre du Phénix, Le Prince de Sang mêlé, David Yates arrive à rattraper certaines de ses erreurs. C’est juste dommage que le format cinéma n’était vraiment pas adapté aux 3 derniers tomes de cette saga. Tant, il y a beaucoup de données, qu’un film ne peut pas tout montrer. Mais c’est une bonne conclusion, malgré un surjeu de Daniel Radcliffe.Je n’aime pas Kirsten Dunst. Je n’ai jamais su pourquoi. Mais c’était l’une des raisons du pourquoi je n’aimais pas Spider-Man de Sam Raimi. Mais dans ce film, elle est incroyable vraiment. Lars von Trier, qui réalise un film déprimant. C’est l’un des meilleurs films sur les catastrophes naturelles. von Trier qui ne vas pas utiliser la cartouche du grandiose avec de beaux effets spéciaux dans tous les sens. Mais plutôt nous montrer la destruction du monde sous le regard d’une famille. Et c’est également la meilleure introduction que j’ai vu pour l’instant.Drive m’a convaincu au bout du deuxième visionnage. Je me rappelle l’avoir vu en 2010 sous des yeux d’adolescent. Je l’ai revu, il y a pas longtemps. Le film est beau visionnellement. La réalisation de Refn est dingue (surtout les scènes de conduite). Mais je peux comprendre que le film ne plaira pas à tout le monde tout comme toute la filmographie du cinéaste.Avengers était un film très attendu à l’époque. La réunion de plusieurs univers. Je trouve que c’est un blockbuster loin d’être débile. Il a un bon rythme qui réussit intelligemment à bien doser les scènes d’action. Les interactions entre chaque personnage sont bonnes. Aucun personnage n’est mis en retrait (à part peut être le personnage de Scarlett Johansson). Mark Ruffalo est un plus je trouve malgré le départ de Edward Norton.Le retour de Peter Jackson dans la Terre du Milieu ! Cela devait être un grand moment. Mais oui … La trilogie du Hobbit est loin de la qualité de la trilogie SdA. Mais c’est loin d’être mauvais pour autant. Surtout le premier qui se défend plutôt bien. Bon rythme, un Martin Freeman très bon encore une fois. Il est loin d’être ridicule. Donnez lui une seconde chance à ce film !Le film est la suite d’un chef d’oeuvre. Difficile d’arriver après ça. Surtout quand ton script n’est pas celui espéré (Le Joker avait une grande place dans l’histoire). A la place, on a le droit à un bon Tom Hardy en Bane que je trouve convaincant. Le problème du film, c’est au milieu du film. Il y a un (beaucoup trop long) long moment. Mais la fin rattrpae un peu tout ça.Tarantino qui fait un western. A l'époque de la sortie, c’était juste dingue. Si il y a bien un gars qui est fan, et qui peut faire un western spaghetti, c’est bien Tarantino. Avec son casting incroyable (et notamment encore une fois DiCaprio qui montre qui peut se diversifier), et son cinéma démesuré et référencé, Tarantino réalise l’un de ces meilleurs films.Wes Anderson est un génie. Si il y a bien un film que je conseillerai à tout le monde, cinéphile ou non. C’est bien ce film. Pas d’action, pas d’horreur, pas d’over acting. Juste une histoire d’amour étonnante avec le meilleur casting de la décennie (Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Harvey Keitel) autour d’inconnus au bataillon qui joue les rôles principaux. Et mon dieu que ça marche. C’est le meilleur film d’Anderson. Et puis la mise en scène dans ce film … Il sait utiliser les couleurs selon les émotions des personnages. Il sait utiliser les plans pour raconter l’histoire simplement.Un film porté par Tom Hanks. Rien de plus à dire, cet acteur est incroyable.James Wan est un génie de l’horreur. Et le montre dans ce film.Il ne vas pas faire comme la plupart des films d’horreurs à utiliser à fond les effets spéciaux à outrance. Il va prendre son temps, installer une ambiance oppressante. Rendre les choses simples aussi effrayantes.Un film qui a fait énormément parler de lui. Il a tout pour lui ce film : DiCaprio / Scorsese. C'est le premier gros succès de Margot Robbie. Les thématiques comme le monde de la bourse, la descente des enfers des personnages. C'est un classique de sa décennie.Si vous n’avez pas vu le film. Je vous invite alors à aller le voir. C’est un film qui parle d’un groupe qui fournissaient des médicaments pour les personnes positifs du VIH. Le duo McConaughey/Leto est juste incroyable. Le film m’a marqué et pourtant je ne l’ai vu qu’une fois il y a 5 ans.Avant Parasite, Bong Joon-ho avait d’autres grands films dont Snowpiercer. L’adaptation d’une BD française par un réalisateur coréen avec des acteurs pour la plupart américain. C’est le film le plus accessible du cinéaste (Surtout ne pas voir l’adaptation en série qui est d’une nullité. Bong Joon-ho devrait se sentir insulté …).Nolan qui s'essaye à la SF. Et c'est réussi. Le réalisateur sait s'adapter et s'entourer. Malgré quelques incohérences, on se laisse embarquer dans ce voyage dans l'espace. Il y a une scène qui m'a énormément marquée. La fin ne m'a pas plus choquée que ça.Ce qui m'a énormément marqué dans ce film. C'est à quel point, Fincher arrive toujours à nous surprendre malgré les nombreux films qu'il a fait depuis le début de sa carrière. D'ailleurs, c'est le meilleur rôle de Ben Affleck au cinéma.J'aime beaucoup la nouvelle trilogie de la Planète des Singes. Ce second opus est intéressant. César parait vraiment réaliste dans le film, joué par un Andy Serkis vraiment inspiré.Un véritable promesse technique ce que nous propose Inarritu dans Birdman.Le premier film d'un futur grand réalisateur. Whiplash est une véritable preuve qu'on peut faire du cinéma avec la musique sans forcément que ça soit une comédie musicale pas terrible, ou bien un biopic pas intéressant. Le film parle de l’exigence dans le monde du Jazz. Il parle des difficultés que rencontrent chaque musicien.Même si Tarantino m'a déçu sur ce film. Par rapport à d'habitude, je trouve que le cinéaste va trop loin dans ces propres codes. Comme l'étirement de ces dialogues. Parfois, c'est un peu trop long. Même si, il y a d'excellents moments.Un film assez drôle. Dommage qu'il a eu une suite, etc... Le film en one shot se suffit à lui-même.Etant, un gros fan de Rocky, j'attendais énormément Creed. C'est clairement un remake / hommage au premier Rocky. Mais j'ai vraiment passé un bon moment dessus. L'acteur principal est convaincant. Mais je suis conscient que c'est par pur fanboyisme qu'il soit là.Vice-Versa m’a convaincu sur son concept. C'est l'un des rares animés que je donnerai à un enfant. Le film est vraiment accessible avec plusieurs niveaux de lecture. C'est devenu assez rare les bons animés au cinéma.Georges Miller qui arrive à 70 ans à humilier les autres réalisateurs de films d’action. Vous savez, il existe des films qui changent l’industrie du cinéma. Mad Max: Fury Road en fait parti. Quand tu vois maintenant tous les films utilisent le même plan que la scène de la tornade. Miller a réussi à renouveler la manière dont filmer les scènes d’action. Tom Hardy avec Charlize Theron, c’est une dinguerie. Le duo crève l’écran. Et le visuel du film ! C’est l’un des plus beaux films de l'industrie du cinéma. Allez le voir les gars ! Il est sur Netflix !Un film qui m'a globalement plu malgré un rythme un poil lent à certains moments. Casey Affleck mérite son Oscar, vu qu'il porte pas mal le film.Le meilleur Disney depuis le Roi Lion je dirais. Il était temps quoi ... Disney m'ont pas mal déçu ces derniers temps. Mais ce Vaiana me fait dire qu'il y a encore de l'espoir au sein de cette entreprise.Le concept du film m'a vraiment intrigué. Une invasion de zombies dans un train. J'aime beaucoup l'esthétique du film, les moments vraiment tendus. Dommage que la fin soit un poil prévisible.Ma passion pour James Wan ... Ce film, je l'avais vu à sa sortie. Je crois que c'est la seule fois de ma vie, que j'étais pas bien pour un film d'horreur dans un cinéma. L'histoire est vraiment prenante, qui est d'ailleurs inspiré d'une véritable affaire des Warren (bien évidemment, ils ont romancés un peu l'histoire pour le bien du film).Denis Villeneuve qui fait l'un de mes rêves : Voir les premiers contacts entre des Aliens et les humains. J'ai été passionné pendant tout le long du film. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vu sur ces dernières années.Un film animé qui me donne envie de manger des tacos, et de danser.Peut être le meilleur film de SH de cette décennie. On sent toute la passion de Hugh Jackman pour son personnage, pareil pour le réalisateur. C'est un véritable modèle pour les films de SH à venir. Il arrive à n'être pas qu'une simple adaptation. Visuellement parlant, il y a de sacrés plans. Le film a de la personnalité.Edgar Wright réalise là son meilleur film. Tout le film se joue sur le montage vidéo et du son. C'est assez fou de voir un film aussi techniquement bien fini.Chazelle revient après son Whiplash, sur un nouveau film sur le Jazz. Ryan Gosling / Emma Stone sont incroyables dans ce film. Les deux méritaient d'avoir l'Oscar. Chazelle joue énormément sur les couleurs dans ce film (en fonction des sentiments des personnages). Il joue également sur le système de saisons à celui de la période du couple. Ce film aurait été premier sur quasiment toutes les années de cette décennie. Mais il y a un monstre en première place.Je faisais parti des sceptiques face à ce projet. Faire une suite au cultisme et grandiose, Blade Runner. C'était selon moi interdit et impossible. Bah parti, notre Denis Villeneuve va me prouver le contraire avec ce Blade Runner 2049. Je n'ai pas grand chose à reprocher à ce film. L'acting, le montage, la réalisation, le scénario (n'être pas tomber dans la facilité, et proposer une vraie étendue au scénario original du premier Blade Runner sans tomber dans le piège d'être là que pour l'hommage). Villeneuve propose quelque chose de dingue. Un véritable film contemplatif, à voir et revoir pour n'importe quel fan de SF.Le seul film français de ma sélection. Mais quel film ! J’adore le cinéma de Laugier. Il arrive à donner des ambiances vraiment sombres. Et Ghostland est un film assez dur à regarder (comme Martyrs). Entre réalité, monde imaginaire, vous allez vous perdre dans la psychologie des personnages. C’est un film à voir absolument. Surtout qu’il y a Mylène Farmer qui joue mieux que facilement 80/90% des acteurs français.C'est mon film préféré de Spielberg. J'aime beaucoup l'utilisation de la pop-culture dans le film sans tomber.Le meilleur film de Spdier-Man au cinéma. Il propose enfin l'ambiance du comics, et nous présente le potentiel d'un film Spider-verse. L'animation est dingue !Cela fait un peu élitiste de mettre ce film aussi haut. Mais perso, ce film m'a pas mal marqué. Surtout pour la prestation de Frances McDormand qui mérite son Oscar pour ce rôle.Quand ce film a eu l’Oscar du meilleur film, ma joie a été immense. Del Toro mérite totalement pour l’ensemble de sa carrière. Mais ce film ! C’est son chef d’oeuvre. Tout son travail de ces anciens films sont dans ce film, mais en mieux.Grosse surprise ce film … J’ai vu le film après la hype du film pensant que c’était une énième hype de film Netflix peu intéressant (ce qui arrive très très souvent dans cette plate-forme malheureusement). Le duo Adam Driver / Scarlett Johansson marche à la perfection. Le film fonctionne sur leurs performances d’acting. Adam Driver démontre son talent, et nous fait oublier ses performances très peu intéressantes dans la médiocre trilogie Star Wars.Le titre est assez trompeur. On parle bien d’un film qui raconte une histoire d’amour : Du début de l’histoire au divorce. On en apprends un peu plus sur le système américain. Un film très personnel du réalisateur qui a été à la place des personnages quelques années auparavant.Mon amour pour le cinéma de James Mangold continue … Après un Logan incroyable, on a le droit à une histoire sur la rivalité de Ford et Ferrari pendant la course des 24H du Mans de l’année 1966. C’est quand même très loin de ce qu’il fait d’habitude. Et pourtant, le film a réussi à convaincre énormément du monde (de là, à être nominés aux Oscars). Un bon casting, un montage incroyable, le travail du son parfait, une reconstruction des voitures … Le film a tout pour plaire !Le film le plus personnel de Tarantino … Il ne sait jamais caché son amour pour la période qu’il a reconstitué dans ce film. Once Upon a Time… In Hollywood est un film où tous les codes du cinéma de Tarantino ont été attiré à son paroxysme. Il s’amuse avec ses spectateurs (au delà même du titre) pour lui délivrait un final explosif. Le duo Brad Pitt / Leonardo DiCaprio est incroyable. Peut être le duo le plus incroyable de cette décennie. DiCaprio nous montre son talent dans ce film. Mais Pitt est malgré tout là pour voler la vedette sur certaines scènes.Un film sur l'acceptation des autres sans tomber dans l'extrême et propose une véritable progression des personnages. C'est rare de nos jours surtout en ce moment, où on force pour satisfaire une minorité un peu trop bavarde.Palme d’or, Oscar du meilleur film, Golden Globes meilleur film étranger, César du meilleur film étranger … Les awards ne veulent généralement rien dire. Mais tout est aligné pour Parasite. On pourrait se dire que ce n’est qu’une hype de festivals, et de journalistes. Mais non, Parasite est un grand film réalisé par l’un des meilleurs réalisateurs de sa génération. On parle beaucoup de son thème, mais le film n’a pas qu’une histoire de lutte de classe. C’est une leçon de cinéma : La réalisation, le scénario, la musique, les acteurs ! Tout y est ! C’est un film qui peut être une porte d’entrée au cinéma de Bong Joon-ho. Si vous ne l’avez pas vu, allez-y, ce film est incroyable.5- Christopher Nolan4- Damien Chazelle3- Quentin Tarantino2- Denis Villeneuve1- Bong Joon-ho5- Brad Pitt4- Matthew McConaughey3- Daniel Day-Lewis2- Song Kang-ho1- Leonardo DiCaprio5- Scarlett Johansson4- Amy Adams3- Frances McDormand2- Emma Stone1- Charlize TheronPour terminer mon article, la prochaine fois, je parlerai du MCU, qui est devenu un véritable phénomène dans le monde du cinéma. Evidemment, venez partager vos points de vues sur les différents sujets que j'ai traité, et partager vos top sur vos films préférés de cette décennie !