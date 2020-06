Elite Dangerous: Odyssey marque le point de départ de la très attendue nouvelle ère pour le jeu de simulation spatiale emblématique, et permet aux joueurs de découvrir de nombreuses nouvelles planètes développées grâce à une nouvelle technologie spectaculaire, et de les explorer en toute liberté à pied et en vue à la première personne.



Repoussant encore davantage les frontières de l’espace, le nouveau gameplay de Elite Dangerous: Odyssey permettra aux joueurs de créer leur propre aventure à travers un large nombre de missions allant de la diplomatie et du commerce à des missions mortelles et des combats. De nombreux paramètres, objectifs et PNJ offriront un nombre incalculable de missions et une infinité de contenus pour s’amuser.



Les conflits feront rage alors que les joueurs s’aventureront dans l’expérience de combat intense d’Elite Dangerous: Odyssey. Se coordonner avec ses coéquipiers et choisir le bon équipement pour mener les missions à bien seront clés pour maîtriser les tactiques de combats de groupe entre Commanders, SRVs et vaisseaux.

Le jeu Elite Dangerous va accueillir un gros DLC avec, surprise, des phase à pied.Tiré du communiqué de presse :Sortie prévue pour 2021