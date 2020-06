GCN

Nintendo a vendu 4,2 millions Switch en mars, portant les ventes de la console à 55,77 millions jusqu'à présent.L'Amérique du Nord représente la plus grande partie de ces ventes avec 20,61 millions d'unités vendues en mai, contre 14,3 millions d'unités en Europe et 13,4 millions au Japon.Les ventes de logiciels Nintendo Switch :Mario Kart 8 Deluxe : 24,77 millionsSuper Smash Brothers Ultimate : 18,84 millionsThe Legend of Zelda : Breath of the Wild : 17,41 millionsSuper Mario Odyssey : 17,41 millionsPokemon Sword and Shield : 17,37 millionsPokémon Let's Go, Pikachu and Let's Go, Évoli : 11,97 millionsAnimal Crossing : New Horizons : 11,77 millionsSplatoon 2 : 10,13 millionsSuper Mario Party : 10,1 millionsNew Super Mario Bros. U Deluxe : 6,6 millions