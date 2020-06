J'avais demandé début mars des conseils sur une carte mère, un processeur et de la mémoire vive.On était tombé sur une configuration comme celle-ci.Et j'ai tardé à commander, et puis le covid, et puis rupture de stock des produits donc pas de pc depuis.Peu de chances que trouver aussi peu cher, j'ai deja commencé à chercher mais les prix ont bien flambés quand même.Alors dans la même catégorie de produits, vous me conseillez quoi? Pour le même budget, entre 400e et 500e.Merci.