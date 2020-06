Selon 4Chan (#pincettes), relayé par GamesRant :- Pur remake de Red Dead Redemption en développement sous le moteur du deuxième épisode- Sortirait au premier semestre 2021 sur PC/PS5/SX- Le développement serait finalisé et l'annonce serait une question de semaines- Améliorations diverses (comme la pêche) et quelques nouvelles missions- Red Dead Online en profiterait pour accueillir une extension prenant pour cadre le Mexique- Inclura Undead Nightmare- En chantier chez Rockstar IndiaWhy notSi le jeu inclus le Red Dead Online actuel, ça ne pourra que relancer l'audience du multi qui ne peut rivaliser avec celui de GTA V.Quant à GTA VI, n'en parlons pas svp

posted the 06/02/2020 at 06:59 PM by shanks