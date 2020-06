Suite aux fuites sorties de chez Nintendo, il y a quelques semaines, une version prototype de Scorplane a été dévoilée. Et son design préliminaire, a fait comme un déclic chez moi concernant sa création. Quelques détails paraissant anodins font sans conteste le lien entre Scorplane et le Facehugger. Preuves à l'appui, il vous sera difficile de ne plus y penser après !



Bienvenue à vous dans la "CAPSULE MONSTRE" !







Un petit mot sur ma chaîne Dante BITS. J'y parle des inspirations cachées derrière nos jeux vidéo favoris, en particulier Pokémon et Resident Evil, mais d'autres seront abordés par la suite.

5 PREUVES que SCORPLANE s'inspire du FACEHUGGER - https://youtu.be/c9m0cBRbZrw