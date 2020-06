Apres le rejet de la fameuse rumeur d'une hypothétique Sega Series X au japon par un supposé fameux journaliste chinois ayant mis la main un peu tot sur le numero famitsu de cette semaine, j'avoue que je suis un peu a court d'idée sur ce qui peut etre ce fameux projet révolutionnaire du monde videoludique, et voila AMD qui leak aujourd'hui par hazard les caractéristique de ce qui peut etre tout simplement le meilleur SoC du monde, gravé en 5nm en plus, ideal pour une console portable dans la lignée de la switch, bon apres je dis rien

Like

Who likes this ?

posted the 06/01/2020 at 09:55 PM by kyuta