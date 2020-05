We've seen an acceleration in the transition from physical to digital," he said. "That is a good thing. It's probably two to three years before physical more or less goes away, and it's probably accelerated that timescale a bit

Ses propos on les doit au CEO d'Elite Dangerous du studio Frontier Developments, David Braben.Pour lui la situation sanitaire a accéléré le phénomène, les ventes physiques ont fortement chuté, contrairement à l'augmentation spectaculaire des ventes digitales sur les différents stores.Voici ses propos:D'autres entreprises du secteur ont fait le même constat, par exemple EA et Take Two: