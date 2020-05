Dites-vous penser quoi d'Hideo Kojima ?Je trouve qu'il n'est pas très honnête perso.Un truc m'a marqué en 2008 il avait dit pour Mgs4 que le PS3 n'était pas assez puissante, il refusait ensuite de porter Mgs4 sur PC et 360... (http://www.gameblog.fr/news/4617-hideo-kojima-decu-par-mgs4)Puis avec l'affaire Konami on l'a vue en victime mais je suis sure qu'il n'est pas honnête, puisque dernièrement on a eu des bruits de couloir concernant sa relation avec Sony, comme quoi Death Stranding était décevant (au moins au niveau des ventes)Je trouve qu'il a dû abuser de sa place chez Konami et n'a pas apprécié se faire remettre en place. Là avec la puissance de le PS4 Death Stranding n'est pas plus beau qu'un autre jeu AAA Sony.Et comme la prouvé Naughty Dog avec Last of us en fin de PS3 la console en avait dans le ventre, et encore une fois Naughty Dog prouve qu'une console Sony en a encore dans le ventre même après le passage de Kojima.En fait je pense que même si c'est un très bon Game Designer (MGS est une de mes series de JV favoris) il n'est pas capable d'aller au bout de ce qu'il souhaite, peut-être à cause de développeurs Japonais qui n'ont plus le niveau, ce qui fait qu'il lui arrive de raconter n'importe quoi sur le support sur lesquel il travaille...