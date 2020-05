Alors qu'on pouvait attendre de voir les autres Lames (au moins Brighid) Good Smile Company produira prochainement une figurine de Melia, la 4e de la série Xenoblade après Pyra, Mythra et KOS-MOS:Re.Pas plus d'information mais vu l'artwork ça sera probablement la version Future Connected de Melia. Et il y aura probablement d'autres figurines à venir, je pense notamment en version Nendoroid au moins de Shulk, on verra cela aux prochains Wonder Festival j'espère.