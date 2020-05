Pour ceux qui veulent en savoir plusParsec, c'est un logiciel qui transforme votre PC en serveur dédié au cloud-gaming.Il est comparable à Steam Remote Play et Moonlight mais à la différence de ses concurrents, Parsec permet :- De streamé non pas votre jeu mais l'ensemble de votre bureau Windows,- De choisir entre différents codec de compression (H264/H265), de rendu (hardware ou software) ainsi que choisir votre API (DirectX ou OpenGL).- Compatibilité manette (du vrais plug and play)Son plus gros atout c'est de pouvoir streamé en local mais aussi sur le web, avec ou sans application et ce sans avoir à gérer le moindre réglage. Tout passe via le protocole UPNP mais vous pouvez aussi gérer l'ouverture des ports si nécessaire.Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la fluidité. On est un cran au dessus de Steam Remote Play et au dela du jeu-vidéo, il peut-être utilisé pour les logiciels de CAO (il est d'ailleurs compatible Teams) donc pour ceux qui travaillent sur des grosses stations à distance et qui ne supporte pas Anydesk/Teamviewer, parlez en à votre responsableEnsuite c'est la version web qui m'a le plus bluffé. La manette est automatiquement detecté (on perd les vibrations) et le rendu est proche de la version bureautique. Du coup pas de problème avec le PC professionnelEt enfin, il permet d'invité des personnes de l'extérieur comme si vous jouez en localQue vous ayez une machine physique ou virtuelle (avec accès GPU), Parsec est vraiment l'application incontournable pour disposé à la maison d'un serveur de cloud gaming.Néanmoins, une bonne connexion internet est nécessaire pour l'extérieur.Puis pour l'API, pas de soucis sur les jeux PC mais pour les émulateurs il faut impérativement qu'ils tournent sur DirectX pour ne pas subir de lag. La Dreamcast à de gros soucis (aucune compatibilité DirectX) et dans Cemu, il faut désactivé la Vsync.Pour ma part, je l'utilise sur ma machine virtuelle gaming et ca me permet de jouer n'importe ou dans mon appartement.