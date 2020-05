« Nous sommes toujours excités à l’idée de créer de nouvelles expériences pour les joueurs. Le circuit d’Hanoï promet des courses palpitantes, avec pour toile de fond cette incroyable ville » a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1®, chez Codemasters. « Que ce soit avec la vitesse, les longues lignes droites ou bien encore les zones de freinage, ce circuit procurera aux joueurs une vraie dose d’adrénaline. »

Le circuit d’Hanoï est composé de 23 virages et d’une longueur totale de 5,613 kilomètres. Il a été construit en s’inspirant des circuits iconiques de la F1 comme Suzuka, Monaco et Nürburgring, mais il a également été pensé pour être le théâtre de courses pleines d’actions et de dépassements, notamment grâce aux deux lignes droites présentes sur le parcours. Ce circuit promet d’être l’un des plus rapides du calendrier F1.