Le président de PlayStation a confirmé une évidence : la version PS4 de The Last of Us Part II sera bien jouable sur PS5.

Nous ne savons pas encore exactement quels jeux PS4 seront jouables sur PS5. Le discours officiel est que des milliers de titres de la génération actuelle seront rétrocompatibles, dont la majorité des plus populaires du moment.



À l'occasion d'un entretien avec CNET en parallèle de l'annonce de la présentation des jeux de la PS5, le président Jim Ryan a évoqué The Last of Us Part II. Il a expliqué qu'il espérait qu'il sera « un jeu déterminant de cette génération », et a surtout confirmé que la version PS4 à venir en juin « tournera sans problème » sur PS5 !



Après tout, nous ne doutions pas vraiment que l'une des grosses exclusivités de l'année ne soit pas dans le catalogue des jeux rétrocompatibles, mais il est toujours bon de l'entendre. Quant à savoir si des éventuelles améliorations visuelles spécifiques ou automatiques sont prévues, le mystère reste entier.



Dans le même temps, Jim Ryan a déclaré que les précommandes de The Last of Us Part II étaient supérieures à celles de Marvel's Spider-Man à la même distance de son lancement. Sachant qu'il avait réalisé le meilleur lancement d'une exclusivité PS4, cela en dit long sur le succès à venir ce 19 juin 2020.