Il y a quelques jours, je vous ai présenté le collector de Detroit Become Human sur PC. Et bien, aujourd'hui, voici le prix de cette fameuse édition. Il vous faudra débourser 349.99€.Le packaging est plutôt sympa et me rappelle le Press Kit du jeu sur PS4.La statue dois être plus que haut de gamme.Sinon, pour moi, je vais attendre les soldes pour cette édition. Beaucoup trop cher pour le contenu.