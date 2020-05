C'est rare que je fais un article de ce genre sur gamekyo mais plus tôt aujourd’hui, j’ai été consterné par un article publié sur Radio-Canada au sujet d’un jeu vidéo jugé trop violent et déviant pour nos pauvres gamers aux yeux chastes. Habituellement au Québec c'est assez rare qu'un organisme fait pression sur le gouvernement pour annuler la sortie d'un jeu surtout lorsqu'il s'agit d'une production provenant d'un studio dorénavant prestigieux.Personnellement, je trouve que ce type d’initiative de tenter de censurer voire d'abolir des sujets sensibles comme la sexualité et la violence quand leur traitement ne cadre pas avec nos valeurs peut rapidement devenir dangereux pour plusieurs raisons. De plus , quelques années, on a pu s’apercevoir qu'il y a de plus en plus de groupes de pression qui veulent censurer ou dicter une idéologie à certains développeurs et parfois ils ont eu gain de cause.Le soucis avec cette tendance c'est principalement les dérives potentiels qui risquent d'avoir de plus en impact concret non seulement dans le domaine du jv mais également dans d'autres médiums.En plsu, la défense pour censurer voire interdire Cyberpunk 2077 est l’une des plus classiques, soit celle de protéger nos enfants et leurs éducations. Toutefois, si leur éducation sexuelle et le droit des femmes passe par un médium interactif comme Cyberpunk 2077, le problème est peut-être plus enraciné qu’on ne le pense et bannir le jeu n’y changerait absolument rien.Un jeune a la capacité de raisonner et de prendre des décisions par lui-même. Il faut arrêter de les traiter comme des êtres qui ne sont pas capable d'avoir un semblant d'esprit critique . Dans la vie, il y a de la laideur, de l’horreur, du mauvais mais également du beau et du bon et surprise c'est exactement ce que dépeint Cyberpunk 2077.Ce type de réflexion ne mène nulle part et se veut dommageable pour l’industrie en entier car le jeu vidéo est souvent pris pour cible pour cacher notre incompétence collective en matière d'éducation.Dans tous les cas je vous laisse lire l'article en question...'' Nudité, langage grossier, relations sexuelles explicites, prostitution, suicide et violence : la liste des contenus inappropriés dans le jeu vidéo Cyberpunk2077 est longue, selon le Centre Cyber-Aide. L’organisme interpelle le gouvernement Legault et lui demande d’intervenir avant la sortie du produit prévue cet automne."Son contenu est tout à fait inapproprié, peu importe l’âge", dénonce la directrice générale du Centre Cyber-Aide, Cathy Tétreault."Ce n’est pas le premier ni le dernier jeu qui contiendra de la sexualité et de la violence extrême, mais je pense que nous devons réagir. Nous n’avons pas le droit, pour nos enfants, de rester les bras croisés", ajoute-t-elle dans une lettre ouverte qui s’adresse au premier ministre François Legault.Selon les premières images et informations transmises sur Cyberpunk 2077, elle croit que ce jeu diffuse des images nuisibles à l'éducation sexuelle des jeunes et au droit des femmes.Éduquer la populationCathy Tétreault ne croit pas que de restreindre le jeu aux moins de 17 ans est suffisant. Selon elle, son organisme et bien d'autres tentent justement de lutter contre ce type de messages inappropriés.La directrice générale rappelle que ce genre de jeu nuit aux efforts de sensibilisation. "Le contenu va à l’encontre de ce qui est acceptable, de ce qu’on doit faire en tout temps", souligne-t-elle.Elle croit que le gouvernement québécois a le pouvoir de légiférer. "À un moment donné le contenu doit aussi aller avec les actions, on essaie d’éduquer la planète au complet sur les agressions", ajoute-t-elle."Je veux demander au gouvernement de légiférer ce qui rentre au Québec. Est-ce qu’on peut émettre des recommandations? Est-ce qu’on doit exiger une façon pour démontrer qu’on a 18 ans? Est-ce qu’on peut dire on ne veut pas de ce jeu-là?"Mme Tétreault rappelle que l’exposition ainsi que la surexposition "à des exemples et modèles hypersexualisés ou violents tendent à désensibiliser nos jeunes, à banaliser la sexualité et la violence".