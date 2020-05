le japonais Zenji Nishikawa a fait savoir qu'il tenait un énorme scoop qui va ébranler le web le 4 juin, une news qui par ailleurs relation avec SEGA et surtout qu'il s'agit plutot du hardware puisque c'est le département technique qui est impliqué dans ce projet.



Bref, la news a enflammé le web, plusieurs theories ont été echaffaudées sans qu'ils convainquent pour autant, entre un hypothétique service de streaming à la stadia ou un steam like store en passant par une Saturn ou une Dreamcast mini, rien ne semble plausible dans l'affaire.



Puis viennent 2 theories principales qui sortent manifestemment du lot :



la premiere stipule que la XBOX SX serait rebadgée en une SEGA SX sur l'archipel nippon, histoire de stimuler un peu les ventes d'une XBOX moribonde qui n'a jamais vraiment décollé au japon.



la deuxieme c'est que sega prépare une console portable à la game Gear pour emboiter le pas de nintendo au japon, meme si à premiere vue l'idée semble un peu fantasque, elle est plus que faisable dans le contexte mobile actuel