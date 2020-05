Seulement 24,99€ actuellement sur Amazonça ne prends pas de place, quand on voyage + le wifi, c'est top.Utilisation de VPN et donc accès à toutes les régions (Netflix, Disney), pour ma part, abonnement Disney+ Hotstar Indien à 20€ l'année par exemple : blog_article444600.html Donc pas besoin d'attendre 36mois pour que les films arrivent comme sur Disney+ FR.Les tous derniers films & séries en VF, VOSFR, Arabe si besoinLes chaines TV du monde entier (après c'est sur que certaines chaînes freeze plus que d'autres), pour ma part, j'ai les chaines indiennes pour ma femme, donc c'est bien pour elle.Plus besoin d'avoir un abo Bein, Canal+ et Rmc Sport (60€ d'économisés par mois), faut juste choper un échange un bon abonnement iptv, (le moins cher 20€ l'année mais beaucoup de freeze, le bon tarif étant 45€ par an pour être sur un serveur de qualité et stable (c'est ce que je paye) avec en plus une section VOD au top avec les derniers films en FR mis à jour quotidiennement.Tout cela centralisé sur un seul et unique appareil. On contrôle tout à la télécommande, pas besoin de caster, pas besoin de smartphone. Donc vous l'avez compris, n'hésitez pas à l'acheter, c'est beaucoup mieux que le Chromecast que je possède également.Je résume tout cela en images :