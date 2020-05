Jeux Vidéos

SSBU

Bon parlons de ce jeu un peu deux seconde je comprend pas que ce jeu n'est point fait plus d'émule que ça lors de sa sortie sur, il est énorme. Bon je suis un peu une brèle lors de mes moments de jeu sur mes partis mais qu'est-ce qu'il est jouissif nerveux et c'est frais. Bref comme vous pouvez le voir j'ai pas finis le jeu et déjàm'enjaille ♥J'en suis à rendre visite au frangin (car j'ai pris la fille) à l'hosto, je n'ai que trois légions. Y aurait-il des astuces à me conseiller pour ce jeu ? Puis-je rejouer les fichiers précédents sans problème (pas essayé encore) bref donner moi vos petites ficelle de joueur pour que je puisse m'améliorer merciP.S: Nintendo merci pour cette IP et mettez le protagoniste d'Astral Chain dans