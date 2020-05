J'ai eu la chance de recevoir mon edition collector ce matin et j'ai absolument voulu tester le jeu (j'avais prévu d'y jouer le week end).Mon avis concerne que Xenoblade DE et non le chapitre exclusif "un avenir commun", sur les 3 premières heures de jeu.Pour commencer, les paramètres:- c'est assez complet, on a ce qui se fait de mieux pour le jrpg (choix des doublages, des musiques (les musiques arrangés sont EXCELLENTES!!), vitesse des messages, éclairages, etc...Bref, de ce côté, aucun problème.Pour ce qui est de l'affichage, on voit bien que c'est du 720p (j'ai joué à tellement de jeu PS4 que ça fini par se voir).Je n'ai joué qu'en docké, et c'est vraiment très beau malgré tout (il y a plus de végétation que dans l'original).L'écran de jeu est bien chargé, haut en couleur, etc.. Monolith a donc fait un très gros travail, mais j'aurai tellement voulu voir du 900p quand même (ce jeu est maudit et est destiné à avoir une génération de retard)Sur mes débuts, aucune baisse de framerate à déploré, ça mouline à du 30ips sans aucun souci (en se ballandant ou durant les combats!). Le traumatisme à été sévère avec Xenoblade 2 dont j'y suis sensible mais pour le moment, ça semble correct.Cet avis ne regarde que moi, mais je pense qu'on peut parler aussi bien parler de Remake que de Remaster... les visages sont plus expressifs qu'avant, plutôt bien modéliser, etc.. (ailleurs dans la plaine ou la colonie, c'est les textures qui ont été retravaillés et c'est vraiment réussi).Bref, impatient de m'y replongerPour info, une MAJ se fait automatiquement en lançant le jeu (ça télécharge un patch durant 30 secondes), j'ignore ce que ça apporte.