Personnellement, d'habitude je trouve les State of Play assez médiocres tant dans la forme que dans le fond mais par-contre j'ai beaucoup aimé le format des deux derniers State of Play centrés sur deux jeux (Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II)Hier soir, j'ai beaucoup apprécié les 15 minutes de vidéo commentée parprésentant ainsi le gameplay, un peu l'histoire avec pas mal d'images de gameplay inédites et terminer le State of Play par une dizaine de minutes de gameplay inédit (sans commentaire)Et vous, vous en avez pensé quoi du format State of Play d'hier ?Vous pensez que Playstation va refaire ce genre de State of Play pour toutes leurs prochaines exclusivités ?Est-ce que vous pensez que le format initial du State of Play sera conservé ?