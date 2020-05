Pour ceux qui suivaient l'émission. le groupe viens de confirmer l'arrêt de la saison suite au suicide de, l'une des participantes qui a mis fin a ces jours a cause d'un cyber harcèlement.. RIPen plus de ça, l'émission avait fais polémique quelques mois avant ça, avec l'un des présentateur "tokui" qui avait été arrêté pour fraude fiscale, bref ça enchaineA mon avis l'émission n'est pas prêt de revenir de sitôt.

posted the 05/27/2020 at 09:51 PM by rbz