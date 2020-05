Alors que les fans d'SNK attendent des nouvelles de KOF XV, c'est Samurai Shodown (ou Spirits) Neogeo Collection que l'éditeur met en avant avec une vidéo, consoles et services concernés.1ère bonne surprise: cette collection comprendra un total de 7 jeux, dont Samurai Shodown PERFECT, une version qui devait être le dernier jeu NeoGeo mais a été annuler au dernier moment. Énorme bonus donc qui donne un grand intérêt à cette collection.2ème surprise: tout les jeux pourront être joué en ligne (en rollback netcode... je ne sais pas ce que ça implique mais il semblerait que ça garantisse un jeu online de qualité!)3ème surprise: le jeu sera GRATUIT sur l'Epic GS si vous le récupérez à une certaine date, et restera dans votre bibliothèque, en plus d'être exclusif temporairement à ce service.Le tableau ci-dessous reprend les dates de sorties pour chaque support (la Xbox One est aussi concerné, SNK a simplement "oublié" de le mentionner mais à priori, il sortira en même temps que sur consoles PS4 et Switch)Et pour les fans de la Neogeo, SNK a pensé aux nostalgiques: la version PS4 et Switch seront proposés en édition spécial AES (Box Neogeo) au Japon, en attendant peut-être une annonce de Pix'N Love (qui a teasé qqchose il y a quelques jours sur le sujet!)Le pigeon que je suis à déjà passé commandeBref, a priori une excellente "Collection" de cette série, en espérant que SNK ne s'arrête pas là (Fatal Fury, KOF, Last Blade, devraient avoir le même traitement).