Konyks est une jeune marque française appartenant à Apynov, fondée en 2016 par Olivier Medam. Elle a pour ambition de connecter la maison avec des appareils Wi-Fi simples, utiles et accessibles à tous.





Le packaging est vraiment soigné avec le jaune bien identifiable de la marque









Sur le côté, nous retrouvons toutes les informations sur le produit. Les différentes fonctionnalités ainsi que la classe énergétique et les KW/h





Une fois déballé, nous avons droit à une petite notice pour bien installé le produit. Il vous faudra télécharger l'application sur votre store pour profiter de votre ampoule connecté









Il y a plusieurs semaines, j'ai eu la chance de pourvoir tester des ampoules Konyks.Si vous ne connaissez pas la société Konyks, sachez avant tout que cette société est Française.Les caractéristiques de ces ampoules sont les suivantes :LED RGB avec 16 millions de couleurs,Douille à visIntensité 1050 lumens (10W),Angle d’éclairage de 220°Wi-Fi 802.11 b/g/n/ 2.4 GHz,Diamètre 70 mm / hauteur 133 mm.L'intensité des ampoules Konyks est je pense la plus1050 lumens pour 10Kw, c'est juste ouf je trouve. Après j'ai pas non plus plusieurs ampoules connecté mais la différence avec les ampoules connecté Phillips se fait ressentir, la Konyks est propose une lumière plus blanche et plus dense.En plus de proposer une lumière de qualité car il fait bien l'avouer, une bonne lumière ça change tout (regarder mes vidéos sans lumière c'est juste pas très beau), vous retrouverez, par ailleurs, un certain nombre de scènes, pour plus de 16 millions de couleurs avec : « nuit », « lecture », « fête », « loisirs », « doux », « arc en ciel », « brillant » ou encore « magnifique ». De plus vous pouvez ajouter une programmation horaire dans l’application Konyks. Un vrai plus qui fait la différence avec des ampoules "classiques".Concernant le prix, les ampoules connecté Konyks ne sont pas plus chères que la concurrence et surtout, c'est un produit Français et ça c'est top.