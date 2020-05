A peine annoncé et déjà en précommande sur Amazon pour moins de 80€.A noter que maintenant Dark Horse se charge d'éditer le livre. Avant lui, nous avions Titan Books et son savoir faire pour nous proposer des éditions collectors limitée à quelques centaines d'exemplaires.A l'intérieur nous retrouverons :-L'artbook en anglais-Une couverture spéciale-Un fourreau rigide-Une lithographieLien affilié[url=https://www.amazon.fr/Art-Assassins-Creed-Valhalla-Deluxe/dp/1506720455/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=The+Art+of+Assassin's+Creed:+Valhalla+Deluxe+Edition+(Anglais&qid=1590527375&s=english-books&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=shacka032-21&linkId=f42345cefea573fd8422e4afb0b1046e&language=fr_FR][/url] 80€

posted the 05/26/2020 at 09:13 PM by leblogdeshacka