Avec le saint graal qu'est lebientôt entre nos mains,etont un coups à jouer pour redorer et réparer le blason duVoici quelques piste pouvant amener à faire du DCEU un rival équivalent aude. Voyons donc commentont encore une chance pour rattraper le coup du DCEU.Faisons du Joker del'un des trois Joker (par rapport à l'histoire des comics) Remettonsdans le DCEU.Jared Leto sont Joker pourrait êtretoujours sous la folie avant qu'il reprenne pied et devienneLe Joker original celui de Joaquim serait mort ou toujours à Arkham enfermé par un jeu Batinson qui serait la version jeune du Batfleck.Justement donc remettons aussi en selledans de futur film qui sont en lien avec la Justice League.pourrait être ici la carte pour son origine story et voir comment de justicier droit et juste il a sombrer dans une violence comment on le vois au début deRobert Pattinson pouvant affronter le Joker de Joaquim Phoenix.Enfin pour le reste et si levois le jour également alors Suicide Squad ainsi que Birds of Prey pourrait être connecté à l'ensemble de cette Univers.Faisant ainsi un bon rattrapage de d'univers cinématique enfin je dirais faisons dele Kevin Feige du DCEU point final et laissons lui la chance d'exprimer sa créativité qui fera du DCEU une oeuvrelà ou le MCU est plus une oeuvre