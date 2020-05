Perso, je me suis acheté deux cartes pour un total de 100€ (je peux dépenser 120€).Du coup, j'ai préco The Last of Us 2 avec le bonus de précommande & Ghost of TsushimaJ'ai du rajouter 4,99€ de ma poche, soit un total de 104,99€ pour les deux jeux (100€ les deux cartes et 4,99€ à rajouter). La fnac m'offrira également en retour 20€ pour TLOU2 & 15€ pour GOT, soit 35€ récupérés au total sur mes 104,99€ dépensés ^^ Un excellent dealet donc du coup, j'ai annulé mes deux précédentes précodommage que TLOU est passé de 59,99€ à 64,99€ mais au final, on reste gagnant !