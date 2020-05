Alors que les rumeurs au sujet d'un remake de Resident Evil 4 se multiplient sur le web depuis quelque temps maintenant, Capcom nous fait savoir qu'une annonce autour de la saga sera faite le 10 juin prochain. Plus précisément, l'éditeur japonais annonce la nouvelle via son programme “Ambassadeur” permettant aux fans de tester en avance de nouveaux titres ou même de dialoguer avec les développeurs de la série.Impossible pour le moment de savoir ce que cache cette annonce mystère du 10 juin prochain, mais le fait que l'éditeur partage cette information uniquement avec les membres du programme ayant obtenu un certain grade, laisse supposer qu'il pourrait s'agir de la présentation d'un nouveau titre.

posted the 05/26/2020 at 09:58 AM by gantzeur