Pourquoi la Playstation 5 et la Xbox Serie X vont cartonner ! Tout simplement grace au portage des jeux tiers de la generation précédente ! En plus de ca on pourra rajouter les exclusivités des constructeurs qui ont l'air d'etre sur la bonne voieQuand on voit la liste des jeux qui seront présent sur cette nouvelle génération ca fait tellement plaisir ! On aura un lancement d'une premiere année vraiment exceptionnel contrairement aux autres consolesHopeEt tout plein de jeu pas encore annoncé des editeurs tiersPlus les annonces des Xbox Game Studios !Plus les annonces des Playstation Studios !Cette premiere année va etre bouillante et Microsoft le sais tout comme Sony... C'est maintenant ou jamais !