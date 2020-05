Cinéma

Selon les propos du producteur Frank Marshall :- Jurassic World : Dominion ne sera pas le dernier film de la franchise- Il ouvrira même une "nouvelle ère" pour la sagabah perso bonJ'aime le cinéma grand public, j'ose même dire avoir apprécié Jurassic Park 3 et même World, mais World 2 était vraiment moyen, y a pas d'autres motsSurtout que je flippe des sous-entendus mis en place, avec des mutants "humain x dino" (parce que la gamine qui semble avoir un instinct de raptor et une tendance à se cacher dans les hautes herbes, on va pas me tromper sur la direction que risque de prendre la saga...).Rappel de la bonne nouvelle quand même :Outre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, c'est le retour du trio d'origine (Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum).Ah et ça sort le 11 juin 2021 mais avec le Covid, habituel risque de report vu que la prod est à l'arrêt.