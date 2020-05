DF le dit et je les crois^^ , le raytracing n'etait pas present sur cette demo UE5 tournant sur PS5 sans doute pour pas atteindre 15 fps

a partir de 8:58



les dev pourront donc choisir de l’implémenter ou non (ou partiellement)

bonne nouvelle pour la xsx dont le raytracing etait un point non négligeable de la com de MS