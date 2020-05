Hello tout le monde,Je vous propose ce nouvel article de blog pour parler des jeux "XBOX ONE" ! Nous sommes à l'aube d'un changement de génération de consoles, mais celle actuelle nous a fait profiter de jeux intéressants ou tout du moins qui méritent d'être essayés. Certains sont "exclusifs" à un support (si on retire le PC). C'est donc l'idée de ma vidéo ci-dessous, qui fait ici office de TOP 20.Et vous, que pensez-vous de la Xbox One ? Estimez-vous qu'elle a pu nous permettre de jouer à des bons jeux ? Pour ceux qui l'ont, êtes-vous satisfait de cette console ?Quels sont les 20 meilleurs jeux XBOX ONE qu'on ne retrouvera pas sur les autres consoles ?Voici la vidéoP.S : Je ferais la même chose pour la PS4, comme ça il n'y aura pas de jaloux ^^.