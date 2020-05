Pour ceux qui sont intéressés à la création d'une machine virtuelle de type Shadow, un tuto sera prêt pour fin juin qui vous expliquera toute les étapes nécessaires pour y parvenir. Pas besoin d’être un génie en Linux je vous rassureA noter qu'en dehors des jeux-vidéos, ceux qui travaille sur des logiciels de montage photo, vidéo et CAO y trouveront aussi leur compte.Pour le matériel, je conseille d’avoir au moins un serveur avec un processeur quad core.Vu les prix actuels, un i7 est préférable. Il dispose de 8 cœurs logiques (1 cœur physique est vu comme un double cœur sur Windows). On peut configurer un serveur qui fasse tourner deux machines virtuelles avec 4 cœurs ainsi qu'une carte graphique pour chacune d’entre elle, ce qui permet à deux personnes en local ou par internet d’accéder à ses jeux.Il faut que le processeur soit compatible avec les instructions Intel VT-x (nécessaire pour le gpu passthrough), ce qui ne devrait pas poser de problème car il est intégré dans la plupart des processeurs de bureau depuis les premiers Intel Core. Attention, la gamme K en est dépourvu.Avec 4 cœurs, je n’ai aucun problème de performance pour jouer en 1080P. Seul RPCS3 est exigeant en terme de ressources et nécessite 6 à 8 cœurs pour certains jeux mais pour le reste des émulateurs et les jeux PC, c’est largement suffisant et vous serez rarement « CPU limited ».Pour le stockage, un SSD est obligatoire si vous ne voulez pas avoir d’énormes ralentissements. Au delà d’une VM, le débit d’un disque dur ne suffira pas à fournir le débit nécessaire.Enfin pour la carte graphique, n'importe laquelle fera l'affaireVoici la table des matières provisoire. Ce sera un très gros tutoriel mais si vous le suivez à la lettre et qu'en plus vous avez une bonne connexion internet, vous aurez la meme chose que chez Shadow