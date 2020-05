« Les Princes du Yen: Les banques centrales et la transformation de l'économie » est un documentaire révélant comment la BOJ (Bank of Japan), a transformé l’organisation de la société japonaise pour répondre aux attentes de puissants groupes d’intérêts, et comment cette transformation a été menée de façon à maintenir les citoyens dans l’ignorance.



Ce documentaire est inspiré du livre du Professeur Richard Werner, chercheur associé à la BOJ durant la crise des années 90, au moment où le marché boursier a chuté de 80% et les prix de l’immobilier de 84%. Il révèle la véritable cause de ce profond bouleversement de l’histoire récente du Japon.