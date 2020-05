Routeur 4G LTE 300





Kit CPL Wi-Fi 500





Avec un débit maximum de 500 Mbits, soit l’équivalent de 62 Mo/s, ce kit CPL Wi-Fi 500 sera votre meilleur ami si vous avez une connexion merdique dans certaines pièces de chez vous.



STRONGLe routeur LTE 300 est le compagnon parfait si vous avez besoin d'une connexion internet haut débit n'importe où!Pour profiter de votre future connexion, il vous suffit juste d'insérer une carte SIM venant de n'importe quel opérateur et de profiter immédiatement de votre connexion Internet à des vitesses allant jusqu'à 150 Mbit/s1. Aucune configuration requise, aucun abonnement obligatoire et vous pouvez choisir librement votre opérateur.Le routeur est blanc et facile d'utilisation, il vous suffit juste de brancher les câbles et de tout allumer.En plus des ports réseau, le 4G 300 LTE est doté d’un port USB 2.0, qui nous permet de brancher un disque dur ou une clé USB pour créer un espace de stockage accessible en réseau. Bien pratique quand même.Malheureusement, pas de ports 10/100/1000 mais seulement des 10/100. Cela limite le débit à 100Mbit/s au maximum.Le pack inclut 2 antennes externes amovibles pour améliorer les performances 4G LTE et 2 adaptateurs de carte SIM pour s'adapter à toutes les tailles de cartes SIM, le transfo et le câble Ethernet.En définitive, le routeur 4G 300 LTE, est une bonne alternative si vous voulez un forfait internet à moindre coût. Malheureusement, je n'ai pas pu atteindre les 300 Mbit/s mais "seulement" 150 Mbit/s.Attention tout de même, le débit et la couverture sont dépendants de l'opérateur et de la qualité de son réseauSi vous avez besoin d'un point d'accès WIFI et que vous n'avez pas envie de vous embetter avec un branchement, je vous conseille le kit CPL Wi-Fi 500.Il est encore plus simple que le routeur, il suffit juste de brancher le CPL 500 sur votre box et hop la connexion se fait directement. Hyper pratique si vous avez une Gaming Room loin de la box.Attention tout de même, vous n'aurez jamais toute la connexion car le débit est divisé en deux entre les prises. Mais ça sera toujours mieux qu'une connexion qui plante ou pas de connexion du tout.