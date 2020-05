"J'ai eu l'impression qu'en tenant ces propos, j'ai secoué Internet, et été perçu comme une sorte de snob ! Je suis toujours content de voir les studios apporter toujours plus d'améliorations visuelles et technologiques, et de voir que l'on peut aller plus loin à chaque nouvelle génération de consoles.



Mais si l'on repense au passage du pixel art aux polygones en 3D, personne ne pouvait se l'imaginer quelques années avant ! Lorsque les premiers jeux sont sortis, les gens étaient soufflés, tellement ils n'étaient pas préparés à ce changement... c'était si novateur."

"Tout ça est prometteur pour l'industrie, et je n'ai pas envie de paraître trop négatif là-dessus. Mais pour tout vous dire, la Nintendo Switch est bien plus innovante, car elle a permis de transformer une console de salon en portable. C'est quelque chose que les gens ne faisaient pas vraiment auparavant. Ils ont fait tomber un mur. La Switch nous a offert de nouvelles possibilités, comme la Game Boy ou la DS. Comparé à elles, la perspective d'améliorations graphiques... c'est sympa, mais ce n'est pas aussi inventif et surprenant.



Nous n'avons pas encore vu grand chose concernant la nouvelle génération de consoles, et il se pourrait bien qu'elles changent la donne, et la façon dont nous jouons. Si c'est le cas, elle me feront de l'effet. Mais avec les informations dont je dispose, je n'ai pas été vraiment surpris."

Gameblog

Après avoir déclaré il y a presque un an que la PS5 et la Xbox Series X ne proposaient "rien de révolutionnaire", le producteur d'Okami, Viewtiful Joe ou Vanquish maintient sa position dans une nouvelle interview accordée à nos confrères de Video Game Chronicle, non sans contredire quelques éléments de langage du très bavard Phil Spencer :Les annonces concernant les nouvelles consoles sont intéressantes, et je suis très content pour nous, les développeurs, qui allons travailler avec de nouvelles technologies, mais c'est un futur "perceptible". La surprise n'est pas totale, et le bond qualitatif ne me semble pas aussi important que lors des générations précédentes.Soucieux de ne pas se faire une nouvelle fois pourrir sur les réseaux dits sociaux, Inaba prend tout de même le temps de modérer ses propos, même si la Switch semble à l'entendre bien plus intéressante dans la course à l'innovation :