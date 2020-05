Les tops Software :

Le top 10 PS4 :

Le top 10 Switch :

Le top 10 Xbox One

Le top 10 de l'année :

Le top 10 des 12 derniers mois :

Les chiffres Hardware :

À noter : Les ventes digitales des jeux Nintendo et Steam ne sont pas comptabilisées.Quelques statistiques software :- FF7 Remake réalise le meilleur mois de lancement de la série, le précédent record était détenu par FF15 en décembre 2016.- Call of Duty Modern Warfare est le 4ème jeu qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire aux US.: 808k ventes.: 411k ventes (elle bat son précédent record de 325k d'avril 2018, à la sortie de God of War).: 329k ventes.- Il s'agit du meilleur mois d'avril de l'histoire aux US (depuis que NPD existe, donc 1995). Le préédent record était avril 2008.- La Switch est la console qui s'est vendue le plus rapidement de l'histoire sur la période de janvier à avril, toutes consoles confondues. Il s'est écoulé 2,4 millions de Switch sur cette période, contre 2,37 millions de Wii durant la période de janvier à avril 2009.- La Switch est la seule console de l'histoire à avoir réussi à dépasser le million sur un mois hors lancement de consoles ou périodes de fêtes, le précédent record était 838k ventes de GBA en 2004, tandis que la DS avait réalisé 1040k ventes en avril 2009, lors du lancement de la DSi.