Je prépare pour cet été un tuto dédié à la création d'une machine virtuelle dédié au gaming. Voici la table des matières :



- Choix du matériel

- Installation de Proxmox VE

- Création d'une machine virtuelle Windows

- Attribution d'un disque dur à une VM

- Isolation et création d'une passerelle PCI/USB (carte graphique)

- Installation de différents logiciels (Filezilla, OpenSSH, RDP, Anydesk etc.)

- Installation des principaux stores (Steam, Epic Game Store, Uplay, Origin, GOG Galaxy)

- Installation et configuration des émulateurs (RetroArch, PCSX2, RPCS3, Dolphin, Cemu)

- Intégration des émulateurs dans Steam (Steam Rom Manager)

- Configuration du streaming avec Steam remote Play et Parsec



Pour la partie Linux, je vais essayer de pas rendre le tout trop complexe. Le but c'est qu'au final vous ayez un serveur 100% fonctionnel qui vous permettra de profiter de vox jeux PC ainsi que de vos émulateurs en local ou par internet.



Ceux qui auront la fibre seront les plus gatés par ce tuto car au final vous aurez un cloud personnel de type Shadow à la maison en utilisant les memes outils que ces derniers (notamment KVM).



Quelques vidéos pour mieux comprendre











Ma configuration