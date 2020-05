En plus de la futur MAJ qui apportera la Kaïoshyn du temps jouable des événements vont avoir lieu dans le jeu à partir d’aujourd’hui.1) 66 médailles TP offertes.Pour toutes les personnes qui se sont connectées au jeu avant le 21 mai à 21h.2) Campagne permettant l’augmentation des points d’expériences (x2) et la probabilité de gains de médailles TP (x1,5).Médailles TP x1,5:Du 1er Juin au 7 Juin.Du 15 Juin au 21 Juin.Expérience x2:Du 8 Juin au 14 Juin.Du 22 Juin au 30 Juin.3) RAID BOSS BATTLE pendant 6 semaines d’affilées.Même en cas de défaite, les points obtenus seront comptés dans le classement.Du 21 Mai au 25 Mai : Raid boss VS Zamasu / Goku Black (Super Saiyan Rosé)Pour participer il suffit de se rendre dans une faille du temps se trouvant dans le ciel (un trou bleu qui flotte dans le ciel).Récompense de participation:1 badge Satan commun, 50 médailles TP.Récompenses individuelles:Pour 5,000 dégâts infligés : 50 médailles TP, titre « plus », perruque du Super Saiyan Rosé.15,000 : 50 médailles TP, titre « Autorité céleste ».30,000 : 50 médailles TP, dougi d’élève de Kame Sennin doré (le haut et le bas).50,000 : 50 médailles TP , dougi d’élève de Kame Sennin doré (mains et pieds).100,000 : 50 médailles TP , titre« Advenger (aventurier) ».Les récompenses pour les classements des événements suivant seront annoncées dans les prochains jours :30 mai (samedi) 23h00 – 03 juin (mercredi) 22h00 Raid Boss Battle VS Broly06 juin (samedi) 23h00 au 10 juin (mercredi) 22h00 Raid Boss Battle VS Saibaiman13 juin (samedi) 23h00 au 17 juin (mercredi) 22h00 Raid Boss Battle VS M. Satan20 juin (samedi) 23h00 au 24 juin (mercredi) 22h00 Raid Boss Battle VS C1627 juin (samedi) 23: 00-01 juillet (mercredi) 22: 00 Raid Boss Battle vs Broly (Super Saiyan Full Power)