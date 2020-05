Apres Yggdra Union il y a peu, Sting annonce que Baroque son Dungeon-RPG a l'ambiance legerement glauque sera porté sur Switch sous le nom "Baroque: Original Version".Néanmoins il ne s'agira pas d'un remaster du remake sorti sur PS2 et Wii en 2011 (qui avait troqué entre autre la vue a la premiere personne pour la troisieme), mais bel et bien de la version originale sortie sur Saturn puis PS1 reliftée.

posted the 05/21/2020 at 10:51 AM by guiguif