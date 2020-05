Hello,



C'est la première fois que j'publie un article sur ce site, j'sais pas comment ça s'passe alors si j'fais un truc à l'envers, vous m'en voyez navrée, c'est absolument pas voulu.

Ahem. J'ai une petite question concernant les études autour du jeu vidéo, j'aurai pu la poster sur des forums mais idk, j'me suis dit que ce serait peut-être le meilleur endroit pour la poser; j'espère pouvoir obtenir quelques réponses, ou ne serait-ce au moins une petite orientation.



Je suis actuellement âgée de 23 ans, et disons que niveau études et tout, c'est pas le feu. Mon bac L en poche, j'ai voulu tenter une LLCER coréen mais au bout de deux mois j'ai droppé, la fac ne me plaisant absolument pas. Pendant deux ans, j'ai rien foutu et en 2018, j'me suis dit que j'allais tenter ma chance et faire les études que j'voulais vraiment, le game design. Sauf que manque de bol, j'suis entrée dans une école qui n'en avait que pour mon fric (ça change, lol), donc j'ai quitté à l'issue de ma première année. Cette année j'ai tenté le concours de l'ISART pour entrer en section game design mais malheureusement, on a pas retenu mon dossier, donc je vais retenter ma chance l'année prochaine mais j'essaie d'ouvrir mes horizons et je voulais savoir à quoi ressemblait le monde de la traduction dans les jeux vidéo ? Comment ça se passe ? Quelles études faut-il faire pour espérer avoir une chance de bosser là-dedans ? J'adore traduire, je traduis des bouquins, des jeux (bon, sur fichiers Word parce que j'sais pas comment on crée des patchs pour les JV mais c'est toujours ça haha), mais traduire des dialogues comme ça en mode freelance, est-ce que c'est la même chose que vraiment bosser dans la localisation (si ça se nomme ça ? idk) ?



Je suis bonne en anglais, je lis beaucoup plus en anglais qu'en français, quand je joue aux JV ou que je regarde une série/un film, c'est toujours en full VO, j'me vois pas me taper des années de fac anglais juste pour avoir un diplôme (surtout que la fac, c'est juste mort). Mais bref, voilà tout ça pour dire que j'suis assez perdue, et j'aurai aimé avoir des témoignages si moyen est, j'ai cru comprendre que certains ici bossaient dans le milieu sooo... Si vous pouviez aider une meuf en détresse, ce serait le bienvenu, vraiment x)



Merci de m'avoir lue !