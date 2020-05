Salut, j'avais déjà fait un article il y a un peu plus d'un mois, donc je ne vais pas répéter la même chose, pour ma part, il me restait deux remboursements à recevoir concernant l'intégralité des dépenses pour mon voyage annulé en Thaïlande et en Inde :600€ (deux personnes Delhi-Paris) Air India (payé avec ma CB Revolut).700€ (deux personnes Paris-Bangkok) Thaï Airways (payé avec ma CB Française Crédit Agricole).J'ai demandé ces deux remboursements le 11 Mars. Avec Revolut, on a la possibilité d'ouvrir un litige (un peu comme Paypal). Ensuite, il y a un délai de 48jours pour que le vendeur se manifeste et effectue le remboursement (la compagnie aérienne Air India dans mon cas). Si ils font le mort, le 48ième jour, Revolut intervient, rejette le paiement (rejet de débit) et te rembourse la totalité. Avec Revolut, on est donc couvert !!!Pas du tout le cas avec les banques françaises classiques ... pour le dernier remboursement que j'attends toujours (Thaï Airways), le Crédit Agricole ne peut rien faire. Pas de rejet de débit, qui plus est, plusieurs mois en arrière (j'ai acheté les billets en Décembre).Dans mon cas, deux solutions possibles avec Thaï Airways : soit garder ces billets et la validité est prolongée jusqu'en fin d'année, et si on ne part pas d'ici là, ils prolongent encore jusque fin 2021. Soit le remboursement intégral J'ai demandé le remboursement intégral, c'est pris en compte, je dois attendre maintenant, ça fait 10 semaines que j'attends. .... Je pense obtenir ce remboursement en Juin ou Juillet, leur bureaux à Paris sont toujours fermés pour le moment suite au confinement. De plus, la compagnie aérienne est en galère en ce moment et cela depuis des années, du coup le gouvernement thaï va réinjecter de l'argent pour la sauver de la faillite, mais ça sera la dernière chance. Du coup, le remboursement, il va attendre encore quelques semaines j'ai l'impression ... Du moment que j'ai mes 700€ d'ici Août au plus tard, ça me sera utile pour la next genConclusion : Si vous n'avez aucune assurance comme moi, payer vos voyages avec votre CB Revolut ! Grâce à cela, vous serez couvert et remboursé ! Ils n'ont rien demandé de particulier, j'ai simplement expliqué qu'à cause du virus etc ... on a annulé le voyage. Donc billets non utilisés. J'ai simplement envoyer mes billets en MP via l'application Revolut (tout se fait par tchat, très réactif).Au final, je n'ai pas perdu d'argent, toujours remboursé en intégralité (sachant que je n'avais aucune assurance). Mais j'attends toujours ces 700€ de Thaï Airways, dommage que je n'avais pas payé ces billets avec Revolut.PS : je supprimerai l'article d'ici quelques jours