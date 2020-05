"Nous voulions faire en sorte que le monde soit authentique. Et, comme nous sommes un développeur américain, nous savions que nous n'y parviendrions pas seuls. Nous avons donc fait appel à des experts dans différents domaines pour nous aider à faire les choses correctement, des normes architecturales à la façon dont les gens se déplaçaient à l'époque ou dont les vêtements étaient créés à l'époque".

Who likes this ?

posted the 05/19/2020 at 08:13 PM by lightning