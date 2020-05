En effet, exclusivement au Japon à partir du 18 mai à 12:00 jusqu'au 24 mai à 18:00, les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront jouer entièrement à Celeste sur Switch gratuitement. Il s'agira bien de la version complète du jeu, avec le contenu de la dernière mise à jour inclus, et il n'y aura donc aucune limite, ce qui permettra de finir totalement le jeu sans l'acheter pour autant, comme ce fut le cas pour Dead Cells et les autres jeux du programme qui avaient été proposés. Cette annonce coïncide avec le deuxième anniversaire de la sortie de Celeste au Japon, qui est disponible depuis le 10 mai 2018. Nintendo ne prévoit pas de proposer la même offre pour Celeste en dehors du Japon (même si le précédent jeu du programme, ARMS, avait été proposé mondialement), mais il faut savoir que la version japonaise contient toutes les langues du jeu, ce qui permettra d'y jouer par exemple en français avec un compte Nintendo japonais.

posted the 05/18/2020 at 07:18 PM by nicolasgourry