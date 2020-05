Tests

Shenmue 3

Développeur : Ys NetDate de sortie : 19 novembre 2019Genre : Action-aventurePITCH :Shenmue 3 reprend donc les aventures de Ryo commencées il y a 20 ans.Ryo est à la recherche de Lan Di, l'assassin de son père, afin de venger ce dernier.Comme beaucoup, j'ai kickstarter le projet en espérant y voir une conclusion à cette histoire que j'avais débuté sur DreamCast.Et malheureusement, non seulement il n'y a pas de conclusion mais il n'y a quasi pas de scénario non plus.Dans ce nouvel Shenmue, le scénario semble avoir été oublié lors de la conception du jeu... Après 30heures de jeu, on en a quasi rien apprit de plus et l'histoire n'a absolument pas avancé.Si The Witcher 3 avait eu le scénario de Shenmue 3... Le jeu se sait arrêté au tout premier village ou Geralt fait halte.Le scenario n'avance pas, manque cruellement de consistance et tiendrait dans une vidéo de 5min.Les jeux qui ont moins de scénario que Shenmue 3 sont des jeux du style Tetris, Columns.GAMEPLAY :Shenmue est un TPS qui mélange aventure et combats art martial.L'aventure dans 2 zones... Un village (Bailu) et une ville (Niaowu).Le gameplay consiste à interroger les divers NPC afin d'obtenir des informations concernant l'histo... concernant d'autres NPC.Dans Shenmue 3, pour avoir une bribe d'histoire on doit: Interroger un NPC1 qui vous dira ne pas pouvoir vous aider mais que NPC2 pourrait avoir l'info qu'il vous faut mais qu'il ne sait pas ou est NPC2, du coup, vous interrogez NPC3 qui vous dira que NPC4 sait ou se trouve NPC2... Vous cherchez NPC4 qui vous apprend où se trouve NPC2 et quand vous trouvez NPC2, il vous dit qu'il ne sait rien mais que NPC5 lui il doit savoir quelques chose... et ainsi de suite.Vous faites des va et viens entre les divers NPC du jeu juste pour savoir où ils se trouvent et tout ça sans forcément y avoir un rapport avec la trame principale, jusqu'à arrivé à un certain point.Après avoir quitter le petit village de Bailu, on se rend dans une ville; Niaowu. Où l'on réitère le même schéma de gameplay pour retrouver X NPC qui pourrait potentiellement nous mettre sur la voie.Heureusement, Shenmue propose différents gameplay histoire de meubler. Le scénario étant inexistant et les dialogues aussi intéressants que les monologues d'un muet.Donc, pour passer le temps, Shenmue vous propose de vous faire de l'argent afin de pouvoir vous acheter divers collectibles, nourritures, vêtements ou encore parchemins pour vous apprendre de nouvelles techniques de combats.L'argent est donc indispensable et peu être gagné de différentes façons :--- 1. Couper du bois pour un particulier/commerçant. Ryo place une bûche de bois au hasard sur un arbre coupé et tourne le haut de son corps de gauche à droite et vous devez appuyer la touche au bon moment, lorsque Ryo est centré avec la bûche afin de la couper.--- 2. Pêcher dans l'un des nombreux coins de pêche. Ryo devra louer une canne et appâts et pêcher le plus de poissons possibles pour ensuite les revendre.Malheureusement, la difficulté selon le poisson reste identique que celui-ci fasse 300gr ou 8.5kg, rendant l’exercice très mécanique.--- 3. Cueillir des plantes et les revendre.--- 4. Gagner des jetons aux nombreux mini jeux afin de les échanger contre des objets pour les revendre.--- 5. Seulement en ville, conduire un chariot élévateur pour décharger un bateau cargo ou un hangar.--- 6. Attraper des canards en QTE.Cet argent vous permettra de vous acheter principalement de la nourriture pour continuer vos tâches journalières sans devoir reprendre votre stamina tous les 5sec lorsque vous courez.La barre de santé de Ryo est aussi sa barre de fatigue et celle-ci se vide automatiquement durant la journée, même si vous êtes à l'arrêt.Ryo doit donc manger régulièrement, surtout au début du jeu, pour reprendre ses forces et fatalement ses vies, si un combat se profile.Cet argent sera aussi nécessaire pour les quêtes annexes. Certaines quêtes vous demanderont d'acheter tel ou tel objet, jouer à l'un de mini jeux pour gagner un prix ou trouver un collectible dans les distributeurs de jouets.Collectibles gagnés au hasard et qui demanderont parfois plus de 100 essais pour avoir le bon collectible.Attention : Il est possible de rater une quête annexe simplement en reparlant un PNJ qui nous l'a donné alors qu'on n'a pas remplit la condition pour finir la quête.Pour augmenter la stamina de Ryo, il vous faudra vous entrainer avec l'un des 3 mannequins de bois qui vous proposera 3 gameplays différents ou vous devrez maintenir Ryo dans une certaine position, frapper le mannequin au bon moment ou suivre le déplacement de Ryo.Pour les combats, Ryo pourra affronter 1 ou plusieurs adversaires au même moment.Ryo dispose d'un large éventail de techniques et la possibilité de se protéger.Chaque bouton est assigné à un coup précis et pour avoir accès aux différents autres coups, il faudra soit laisser le L2 enfoncé soit exécuter rapidement un combot de touches pour parfois ne porter qu'un seul coup.Dans Shenmue 3... certains coups de pieds par exemple demandent d'appuyer rapidement sur X,X,□,O...Évidement, le coup ne s'enclenche qu'à la fin du combo et a pour le coup un temps de latence dont l'adversaire pourra profiter pour vous contrer.Au final, on (en tout cas moi) privilégiera les coups directs qui seront plus efficaces.Ryo pourra aussi devenir plus fort en s'entrainant. Il devra d'abord acquérir un parchemin enseignant une nouvelle technique pour s'entrainer dans un dojo ou avec un NPC pratiquant les arts martiaux dans un combat amical.Dans ce combat amical, Ryo ne pourra en aucun cas blesser son opposant. Celui-ci parera chaque attaque lui étant destiné... Pareil pour Ryo, il ne pourra être blessé.Vous devrez juste vous entrainer à réaliser le combo relatif au coup que vous voulez apprendre avec une séquence en QTE qui selon votre niveau de rapidité d’exécution vous fera maitriser la technique plus rapidement.Vous serez donc en train d’exécuter la même technique, encore et encore sans vous soucier de votre adversaire qui "essaye" de vous frapper mais sans jamais y arriver.Le jeu propose aussi pas mal de phases en QTE. QTE à l'ancienne qu'on devra recommencer encore et encore tant qu'il n'est pas réussi.Pour examiner un objet ou ramasser une plante ou objet, le joueur doit se mettre en mode première personne et sélectionner l'objet visé... même s'il n'y a qu'un seul objet au pieds de Ryo...Autre que ça, Shenmue propose les mini jeux.Les mini-jeux vont de la simple collection de jouets dans des distributeurs de capsules, aux jeux vidéo et autres dans les salles d'arcades en passant par les jeux de dés, courses de tortues, crapauds etc...Malgré que Ryo doivent souvent manger et qu'il dispose d'un très grand nombre d'ingrédients de cuisine, sauces, herbes possible à l'achat etc... il n'est pas possible de préparer ses propres plats. Ce qui est dommage. Du coup, des ingrédients comme le poivre, sel etc... ne sont pas consommable et ne servent qu'à l'échange.RÉALISATION :Pour la partie graphique, les décors sont plutôt réussis et agréables à regarder.Bien que certaines textures ou modèles d'avant plan ci et là manquent de finesse ou de détails.Le rendu humide des textures est assez bien rendu... malheureusement, Ryo lui reste sec même lorsque qu'il pleut vache qui pisse et le rendu de nuit est plutôt réussi.Pour ce qui est de Ryo et des autres PNJ... Globalement, la modélisation est correcte.Quelques détails tout de même qui auraient pu être évités. La veste de Ryo, les manches qui rentre dans le corps de Ryo lorsque celui-ci se déplace.Certains PNJ qui sont de grosses caricatures et qui finissent par jurer au milieu des autres PNJ.Beaucoup de modèles et PNJ apparaissent devant vous à la dernière seconde lorsque vous courez... Vous devez parfois attendre 2sec que le PNJ à qui vous voulez parlez apparaisse et que le bouton contextuel veuille bien apparaitre.Côté animations... C'est un peu la cata. Ryo a un balai dans le cul. C'est plus ou moins les mêmes animations qu'on avait il y a 20 ans.Les expressions faciales lipsync, quand y en a, c'est vraiment catastrophiques... La plupart des PNJ tiennent plus du robot.Pour ce qui est des coups, là, pas de soucis, c'est bien animé via mocap.Concernant les contrôles... clairement, il y a quelque chose qui s'est coincé dans la mécanique d'YS Net.Les boutons du HUD, le triangle est un bouton contextuel d'aide. Qui restera présent tout le long du jeu... Le Carré est lui aussi un bouton contextuel qui change selon votre position vis à vis dans objet/PNJ ou lieux ou si rien n'est à proximité et qui ouvre alors votre carnet.Votre carnet, vous allez l'ouvrir pas mal de fois alors que vous vouliez faire autre chose mais que le bouton carré ne s'est pas actualisé assez vite selon le contexte.Ryo est lourd... son contrôle n'est pas agréable et est pénible dès lors qu'il y a des objets proche de lui. Ryo s'arrêtera, aura du mal a bouger... dans les escalier, si vous essayez de changer de direction, c'est la fin du monde pour Ryo ou presque... tant il sera pénible pour lui de se retourner ou aller dans la bonne direction.Un rien arrête Ryo... Même un drap en train de sécher au vent...Les combats sont inutilement trop techniques du fait de devoir réaliser un enchainement de touche pour le moindre coup qui entraine une latence dans le rythme du combat.On fini par n'utiliser que les coups basiques et attaques éclaires alors qu'il doit bien y avoir une quarantaine de coups différents.Ryo est aussi peu réactif en combat et le système de combat montre toutes ses limites de conceptions dès lors qu'on combats plusieurs adversaires ou il devient parfois difficile de cibler correctement un adversaire car ceux-ci passes les uns à côté des autres rendant les combats brouillons.Le framerate n'est pas toujours des plus stable, surtout à Niaowu.Certains couloirs vous forcent à ne pas pouvoir courir afin de pouvoir charger la map derrière.Les musiques sont loin d'être marquantes même si certaines musiques sont plutôt sympa.Par contre, les musiques sont délimitées par zone et lorsqu'on sort de la zone, la musique qui lui est associé s'arrête quasi brusquement... un pas en arrière et elle repart.Parfois on sort d'une zone, pour entrer dans une autre zone 3 sec plus loin et on cette interruption, silence pour nouvelle musique d'ambiance qui arrive brusquement.C'est vraiment loin d'être agréable mais peut-être que le sound designer avait sans doute mieux à faire que de régler ça...Pour ce qui est de la mise en scène, la aussi on touche le fond. C'est mal cadré, les séquences se coupent pour reprendre, les dialogues sont eux aussi coupé pour reprendre sur une autre conversation, les phases d'actions sont assez lentes, parfois ridicules et les chorégraphies car bon, on parle d'arts martiaux quand même, frise le nanar avec des comédiens qui ne doivent pas maitriser l'art martial en question.C'est sans doute voulu... je ne sais pas. Shenmue III se déroule avant les années 2000 et peut-être était-ce voulu d'avoir ce côté lent et nanardèsque des vieux films d'arts martiaux chinois des années 70.Les cut-scene comportent aussi des QTE qu'il faudra réussir sous peine de recommencer la scène encore et encore.Ici, le délais est tellement court que vous devrez recommencer quasi chaque partie du QTE et même quand vous arrivez par réflexe à appuyer sur le bon bouton ou direction alors qu'il vous reste encore du temps, le jeu le considéra comme un échec.Oui, même sur les QTE, Ys Net arrive à bâcler le travail.Ce problème est très accentuer dans les phases où il faut attraper les canards ou les poules.J'ai eu beaucoup d'échecs alors que j'appuyais le bon bouton et qu'il me restait encore du temps. Cette latence qui semble y avoir dans les QTE est assez frustrante.Les 2 maps, Bailu et Niaowu sont de taille plutôt petites. On est bien loin des open worlds.Et si le jeu prend quand même 20 à 30 heures de jeu, c'est surtout dû au nombres de fois que vous devrez aller pêcher, couper du bois etc... pour gagner de l'argent.Activité sympa de temps en temps mais qui à la longue de part leur manque de dynamisme et réel gameplay, fini par lasser.L'activité qui s'en sort le mieux est la conduite du chariot élévateur.Les maps de Shenmue 3... et plus précisément Niaowu, manque cruellement de vie.On parle d'une ville en Chine... où les rues sont quasi vide. De rares fois, vous verrez des PNJ dans un magasin... Les restaurants ont toutes leurs tables dressées, avec de la nourriture encore chaude dans chaque assiette mais 0 client assis. Vraiment, vous arrivez chez le Burger King du coin, des burgers dans chaque assiette mais pas un jeune pour en profiter, ça fait bizarre... Pareil dans les autres établissements.En résumé,Jeu pour les fans de Shenmue. C'est clair et (Ys) net. (jeu de mot du jour)Pour apprécier Shenmue III, vous devrez être fan de la série pour apprécier pleinement de ce que le soft a à proposer.Les autres, trouveront le jeu trop creux. Que ce soit dans l'histoire que le jeu raconte ou dans le gameplay. Gameplay avec des mécaniques d'un autre âge qui n'a pas su (ou pas voulu) se moderniser.Moi, je n'était pas spécialement fan de la série, même à l'époque. On avait surtout été attiré par la technique du jeu qui était au top à ce moment là.Et je voulais juste clôturer l'histoire du jeu... Bon, c'est raté.Ce que je retiens de Shenmue3, c'est que le jeu peu être sympa par moment mais jamais excellent. Qu'il ne raconte rien, l'histoire de Shenmue n'a pas avancé et c'est à ce demander si Yu Suzuki avait réellement le projet de faire le jeu quand il a lancer le KS...C'est en tout cas un point qui aurait pu élever le titre mais que YS à préférer mètre de côté.Donc, je me suis amusé par moment, ennuyé à d'autres... Du coup, je ne conseil le jeu que si vous avez fait les deux premiers et que vous êtes fan ou que si vous avez fait les deux premiers et qu'un jour Shenmue4 est annoncé et qu'il conclue l'histoire.Si vous n'êtes pas dans ces 2 catégories, foncez sur un GTA, Mafia ou autre Yakuza...Il y a peu de chance que vous trouviez un réel intérêt à Shenmue 3.J'ai même pas trouvé mon nom dans les crédits... ^^'Alors, évidement, Shenmue3 n'a pas eu un budget à la GTA V mais avec plus 75 personnes et plus de 20 millions de dollars, je pense qu'on pouvait quand même espérer mieux. Pas forcément plus mais mieux.Combats plus dynamiques, un Ryo plus maniable, des QTE qui répondent au quart de tour... des mini-jeux plus réfléchis dans leur gameplay.Hellblade, c'est 20 personnes et 13 millions de budget. Donc, bon... y avait moyen je pense.+ Les décors sont globalement réussi.+ L'ambiance de nuit- Gameplay archaïque en général- Combats peu dynamiques et inutilement complexes avec un système de combos mal pensé- Animations en général hors combats- QTE et les latences liés- Histoire inexistante/10