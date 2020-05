Alors je sais que ça va passer pour un article troll, et le jeu même aujourd'hui reste magnifique, mais honnêtement je me suis repassé le gameplay de l'E3 2018, et sur pas mal de choses j'ai l'impression qu'il y a eu un downgrade.



E3 2018 :







State of Play 2020 :







Je précise que j'ai regardé les deux trailers en 4K sur un Oled 4K.



Le downgrade : sur les textures de roches, les effets de boue lorsque le cheval et persos se déplacent, la boue ou terre qui semblait profiter de parallax mapping ou tesselation à l'E3 2018, même l'éclairage global semble beaucoup moins nuancé ou prononcé, les feuilles au sol sont bien plus définies et uniques à l'E3 2018 alors que sur le state of play on dirait une texture au sol dont s'échapperaient des feuilles au vent lors de notre passage. Bref pleins de détails comme ça qui font penser à un downgrade.



Alors ça ne change rien à ma hype sur le jeu, il est toujours magnifique et met une claque à tout ce qui se fait actuellement (sauf RDR2 sûrement sur PC), le gameplay étant pour moi le principal problème (sur lequel il y a encore pas mal d'inconnus) mais je ne ferais pas la fine bouche vu que c'est la première fois que cet univers est dépeint dans un open-world ambitieux.



Qu'en pensez-vous ?