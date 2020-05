Ola les amis Petite question J’ai récemment acquis une deuxième tv. Avec le télétravail un des avantages c’est que les réunions de 4 heures dont seulement 15 minutes nous concernant he bin on peux faire autre chose. Donc j’ai une xone branche a mon écran d’ordi (4k 27”) Mais la j’ai chopper luigi sur ma switch et putain je kiff Du coup j’aimerais pouvoir en profiter pendant les conf call sans avoir a débrancher mon adaptateur principale. Un avis des conseils ? J’en ai trouvé sur amazon mais si quelqu’un à un avis je suis preneur. Merci les gars

