Il y a cinq ans, Advait et Sara faisaient connaissance à Goa. Lui, avait une histoire de famille pour le moins compliquée ; elle, jeune NRI, était là pour surmonter ses angoisses. Coup de foudre, mais aussi un quotidien fait de drogues et d’affrontements avec la police. Et, ce qui n’était qu’une aventure au début se transforma en amour. Aujourd’hui, Adait sort de prison avec une terrible envie de tuer. Il appelle l’inspecteur Anjaane Agashe pour l’informer qu’il s’apprête à commettre un meurtre, mais celui-ci ne le prend pas au sérieux. Quelques heures plus tard. Advait a déjà tué trois policiers. Les trois victimes travaillaient dans la même brigade et avaient le même supérieur…Dispo depuis aujourd'hui sur Netflix avec sub FR : https://www.netflix.com/title/81214289Le film était sorti en salle le 7 Février 2020Durée : 2h11